Эксперты оценили идею снизить или отменить НДС для ресторанов

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил письмо президенту России Владимиру Путину с предложением установить в сфере общественного питания специальный налоговый режим "УСН-общепит", а также снизить с 20% до 10% или полностью обнулить НДС для отрасли. Об этом сообщили в пятницу 29 января ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

"Для общепита может быть создан специальный налоговый режим на основе упрощенной системы налогообложения, так называемый УСН-общепит с прогрессивной шкалой. Для предприятий с годовой выручкой до 800 млн рублей предлагается сохранить действующие налоговые ставки в 6% и 15% (по базам "доходы" и "доходы минус расходы" соответственно), для предприятий с выручкой от 800 млн рублей до 2 млрд рублей - установить ставки в 8% и 20% соответственно, с увеличением допустимого количества сотрудников", - отмечается в письме, выдержки из которого привела пресс-служба Титова.

Стратегия win-win

На уровне аппарата правительства Российской Федерации до сих пор идут совещания по поводу НДС в ресторанной индустрии, рассказала бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева. Процесс этот, по ее словам, не будет быстрым, потому что государству нужно найти для бизнеса пути выхода из тени и при этом учесть свои "выпадающие" доходы, но при этом не вызвать дробления бизнеса.

"В ФНС все прозрачно сейчас - какой ресторанный бизнес как дробится, сколько это на самом деле юрлиц - это нужно проговорить с ключевыми игроками отрасли. По этическим соображениям решить, что не будет такого дробления. Если делается шаг, то отрасль должна ответить тем, что будет все в белую работать и в целом налогов должно не меньше поступать в бюджет, но за счет других распределений прибыли. Я уверена, что если пилот смогут сделать на Москве, отработать, то потом можно будет тиражировать по России," - говорит омбудсмен.

При этом она отмечает, что отрасль просит отмены НДС, но даже если будет снижение, хотя бы в пополам, - это уже будет победа для ресторанного бизнеса и существенная поддержка в кризисный период.

Отмена или снижение НДС может существенно изменить положение дел в отрасли, отмечает председатель комитета по ресторанному бизнесу московской "Деловой России" Сергей Миронов.

"Главная проблема ресторанного бизнеса в том, что он практически не инвестируется. Банки не дают инвестиций для тех, кто работает по упрощенной системе налогообложения. Открывать много ресторанов по такой системе - непривлекательная схема для частных инвесторов. Бизнес может нормально развиваться только на общей системе налогообложения, там где есть НДС. Ресторан, если работает на общей системе налогообложения гарантированно работает в минус. Даже теоретически построить прибыльную схему ресторана, который при работе на таких условиях невозможно," - говорит Миронов.

Он также подчеркнул, что снижение или отмена НДС простимулирует рынок создавать новые компании, брать банковские кредиты, становиться хотя бы средним бизнесом и выходить на IPO. "Это огромный шаг вперед в развитии ресторанного бизнеса. Переходя на другое направление компании смогут привлекать инвестиции," - подчеркнул омбудсмен.

Выход из тени

Для ресторанной отрасли НДС 20% губителен, считает президент Профессионального ресторанного альянса "Реал" Дмитрий Левицкий.

"Мы не выживем с такой ставкой. Общая цель государства вывести все рестораны на НДС, поэтому наше сообщество выступает за его снижение до 10%, чтобы мы могли работать в правовом поле. Сейчас мы работаем на упрощенной системе налогообложения: разные рестораны - разные юрлица. Если нас сейчас объединить в один бизнес, НДС 20% просто убьет наш бизнес. Его снижение необходимо для выживания. Мы все сможем спокойно работать в правовом поле и едином юрлице. Глобально нам может помочь только восстановление спроса, когда наша экономика пойдет на поправку, но снижение или отмена НДС сильно упростит рестораторам жизнь,"- отметил Левицкий.

Снижение или отмена НДС - это нужная и своевременная поддержка, считает сооснователь сети "Много лосося" Александр Мутовкин. Важный момент, на его взгляд, что статей с НДС в затратах ресторанов очень мало, это в основном продукты и упаковка, при этом существенная часть продуктов идет с НДС 10%, а продажи осуществляются с НДС 20%.

"Чтобы нивелировать потери в пандемию и развивать сети в одной структуре, нужно ввести снижение НДС или его отмену на постоянной основе. Из того, что поможет индустрии в кризисный период - это первое, но также увеличение лимита для упрощенной системы налогообложения до 250 млн рублей, расширить возможности работать с самозанятыми и налоговые каникулы," - отметил Мутовкин.

Полная отмена или значительное снижение НДС для рестораторов - любая из этих инициатив властей будет радостно воспринята бизнесом в кризисный период, считает партнер и генеральный директор Ginza Project Максим Ползиков.

"Ограничения напрямую влияют на снижение выручки. Запрет на проведение банкетов, отмена ночного режима: многие наши заведения лишились порядка 20-30% выручки в выходные и праздничные дни, а некоторые проекты, рассчитанные именно на ночной формат, вынуждены были не работать вовсе, так как основной поток клиентов был потерян. Для многих проектов ресторанной индустрии возможная отмена НДС не будет заметно ощущаться из-за упрощенной системы налогообложения. Но есть немало сетевых проектов или проектов с большими оборотами, которые платят НДС, и для них это будет, конечно, заметным подспорьем в наше сложное время. Мы в любом случае платим государству много налогов и сборов, и правильное решение - пролонгировать льготный период максимально долго," - считает Максим.

Также, чтобы выбраться из провала прошлого года, Ползиков считает эффективным сокращение налогов и "дешевые деньги". При условии готовности госбанков и после тщательной проработки условий с учетом специфики бизнеса, новые форматы льготного кредитования, по его мнению, помогут отрасли выжить и сохраниться в максимальном объеме.