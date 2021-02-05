Посещаемость торговых центров Москвы в январе упала почти на 25%

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Shopping index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м) столичных торговых центров снизился на 24,8% в январе 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует исследование консалтинговой компании Watcom Group.

В Санкт-Петербурге в аналогичный период падение составило 29%. При этом падение индекса по отношению к декабрю 2020 года в столице было незначительным - 13,8% и 16,9% в Петербурге.

"В Москве идет процесс восстановления. В январе, несмотря на сезонный спад, который обычно бывает в этом месяце, наблюдается небольшое увеличение Shopping Index. В декабре 2020 этот показатель в Москве равнялся 26% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Возможно, это связано с массовой вакцинацией и отменой ряда ограничений", - прокомментировал результаты января президент Watcom Роман Скороходов.

Shopping index рассчитывается компанией Watcom Group на основе двух показателей: индекса посещений, который отражает плотность потоков в 150 торговых центрах в Москве и 90 - в Санкт-Петербурге, а также количества посетителей за отведенный период времени. Основная единица индекса - количество посетителей в среднем в день за отчетную неделю на единицу коммерческой площади торговых объектов.