Ростех начинает серийный выпуск напечатанных деталей для двигателя ПД-14

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Центр аддитивных технологий госкорпорации "Ростех" со второго квартала 2021 года начнет серийное изготовление деталей для российского авиадвигателя ПД-14, произведенных методом 3D-печати. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Центра Владислав Кочкуров.

"Со второго квартала 2021 года планируется наладить серийный выпуск завихрителя для двигателя ПД-14, который разработан и производится Объединенной двигателестроительной корпорацией. На сегодняшний день это единственная в России аттестованная и сертифицированная на серийное производство авиационная деталь, произведенная по 3D-технологиям", - сказал он.

По словам Кочкурова, завихрители будут делать из материала отечественной разработки - жаропрочного никелевого сплава.

ПД-14 - первый двигатель в будущем семействе, разработанный для авиалайнера МС-21-300. Первый полет с отечественным двигателем самолет совершил в декабре 2020 года.

Печать деталей ВК-1600В

Около 10% деталей для перспективного двигателя ВК-1600В изготовят методом промышленной 3D-печати, сообщил Кочкуров. "В конечном изделии двигателя-демонстратора будет около 10% 3D-напечатанных деталей. Примерно такое же количество, как и в двигателе ВК-650В. Для ВК-1600В были выбраны схожие детали и процессы", - сказал он.

По его словам, центр будет создавать ряд деталей холодной части двигателя. "Это статорные детали, которые отличаются довольно сложной геометрией, поэтому производство их классическим методом - литьем - занимает несколько месяцев", - уточнил гендиректор центра. Он также отметил, что все детали для первого демонстрационного двигателя уже произведены и скоро будут отгружены заказчику - Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех).

ВК-1600В - новый двигатель, разработанный ОДК. Сертификация двигателя ВК-1600В запланирована в 2023 году. В дальнейшем данный тип двигателей планируется использовать в составе силовой установки вертолета Ка-62.