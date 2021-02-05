Avito считает подмену платежных форм одним из самых частых онлайн-мошенничеств

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Создание сайтов, копирующих дизайн известных ресурсов и платежных форм, является самым распространенным видом мошенничества в онлайн-магазинах, платформах объявлений и сервисах доставки. Об этом ТАСС сообщили в сервисе объявлений Avito.

"Самые распространенные способы обмана пользователей сайтов объявлений и маркетплейсов: подмена платежных форм, выманивание данных карты и предоплата", - отметили в Avito. С середины весны сервис принял дополнительные меры борьбы с мошенниками из-за популярности онлайн-каналов продаж. Число обращений пользователей, которых мошенникам удалось обмануть, в службу поддержки в декабре снизилось в семь раз по сравнению с июльскими показателями. Более 80% пользователей Avito сами распознают мошенников и передают информацию о них в службу безопасности, отметили в компании.

С начала года число объявлений на Avito от бизнеса и частных лиц увеличилось на 11 млн, до более 71 млн. Ежедневно на модерацию попадают более 4 млн объявлений, в том числе порядка 600 тыс. новых. Система модерации на основе алгоритмов машинного обучения не допускает к публикации объявления с фотографиями с других ресурсов, проверяет корректность описания товаров, блокирует подозрительные предложения.

В "Юле" ТАСС рассказали, что тоже используют искусственные нейронные сети, которые изучают поведение пользователя, и если он похож на злоумышленника, могут оперативно ограничить его контакты. "В итоге потенциальный злоумышленник лишается возможности посмотреть чужой номер или написать в чат, чтобы перевести беседу в сторонний мессенджер и там подсунуть фишинговую ссылку. Все это привело к заметному снижению подобных случаев на нашем сервисе", - отметили в "Юле".

Виды мошенничества и рекомендации по борьбе с ними

Самый распространенный вид мошенничества на площадке - создание фишинговых сайтов, имитирующих дизайн форм оплаты или популярных ресурсов (например, avvito.ru или avitopayments.ru). "Мы блокируем возможность отправки ссылок в мессенджере Avito и рекомендуем обсуждать детали сделки, не уходя с платформы. Но если пользователь все же перешел по ссылке, достаточно проверить адрес в строке браузера - в ней может быть только avito.ru", - пояснил старший специалист департамента безопасности Avito Кирилл Лавров.

Еще одним распространенным видом мошенничества являются звонки пользователям якобы от имени службы безопасности площадки. Указывая на разные причины, злоумышленники требуют сообщить данные карты, включая CVV-код и даже код подтверждения из СМС от банка.

Мошенники используют и повышенные интерес к тем или иным товарам, выставляя объявления о продаже редких вещей или гаджетов по цене ниже рыночной. Такие "продавцы" требуют предоплату, поскольку потенциальный покупатель якобы не единственный желающий приобрести вещь, после чего не выходят на связь. Поэтому одно из важных правил безопасности - не переводить деньги незнакомым людям, даже если это якобы гарантирует выгодную покупку.

Компания также фиксирует мошенничества с доставкой и рекомендует снимать на фото или видео в пункте приема/ выдачи получение или отправку товара. "Мы посматриваем записи с камер наблюдения, установленных в пунктах выдачи заказов. Конечно, проверка всего пути посылки требует времени. Если в результате проверки мы выясняем, что покупатель или продавец действительно подменили товар, мы оперативно возвращаем деньги пострадавшей стороне и блокируем мошеннические аккаунты, - указал Лавров. "Мы сотрудничаем с правоохранительными органами и передаем им информацию о тех аккаунтах, действия которых квалифицируются как мошеннические", - заключил он.