Мишустин надеется, что Казахстан и Киргизия опробуют платформу "Путешествую без COVID-19"

АЛМА-АТА, 5 февраля. /ТАСС/. Казахстан и Киргизия присоединятся к использованию платформы "Путешествую без COVID-19" для возможности поездок в Россию, рассчитывает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мы очень надеемся, что Казахстан и Киргизия присоединятся к этому [сервису] в ближайшее время, и так же просто жители стран - наших партнеров смогут въезжать в Россию", - заявил он в пятницу, выступая на форуме Digital Almaty 2021.

Мишустин напомнил, что приложение "Путешествую без COVID-19" с 1 февраля могут использовать все граждане России, Армении и Белоруссии. С его помощью можно выбрать клинику для тестирования на коронавирус, получить результат анализа, и, если тест отрицательный, можно отправляться в поездку.

Премьер-министр отметил, что Россия поддерживает инициативы Евразийского банка развития (ЕАБР) по созданию мобильных приложений, которые устраняют различные барьеры, "которые мешают людям в условиях пандемии пересекать государственные границы союза, искать работу и устраивать жизнь в странах "пятерки".

"Разработанные решения бережно подходят к проблеме трансграничной передачи персональных данных и выполнения требований национальных законодательств. Выбор - подключаться или нет к таким платформам - всегда остается за правительствами стран - участниц. Это осторожный подход, он призван укрепить доверие между нашими странами, что в дальнейшем позволит создавать более смелые цифровые решения", - заявил Мишустин.

Он выразил уверенность, что разработанные по инициативе России приложения "Путешествую без COVID-19" и "Работа в ЕАЭС" будут "не только востребованы людьми, но и помогут укрепить связи между странами союза".