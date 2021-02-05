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Пандемия COVID-19
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Мишустин надеется, что Казахстан и Киргизия опробуют платформу "Путешествую без COVID-19"

Премьер-министр РФ напомнил, что приложение с 1 февраля могут использовать все граждане России, Армении и Белоруссии
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (в центре) Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (в центре)
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

АЛМА-АТА, 5 февраля. /ТАСС/. Казахстан и Киргизия присоединятся к использованию платформы "Путешествую без COVID-19" для возможности поездок в Россию, рассчитывает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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"Мы очень надеемся, что Казахстан и Киргизия присоединятся к этому [сервису] в ближайшее время, и так же просто жители стран - наших партнеров смогут въезжать в Россию", - заявил он в пятницу, выступая на форуме Digital Almaty 2021.

Мишустин напомнил, что приложение "Путешествую без COVID-19" с 1 февраля могут использовать все граждане России, Армении и Белоруссии. С его помощью можно выбрать клинику для тестирования на коронавирус, получить результат анализа, и, если тест отрицательный, можно отправляться в поездку.

Премьер-министр отметил, что Россия поддерживает инициативы Евразийского банка развития (ЕАБР) по созданию мобильных приложений, которые устраняют различные барьеры, "которые мешают людям в условиях пандемии пересекать государственные границы союза, искать работу и устраивать жизнь в странах "пятерки".

"Разработанные решения бережно подходят к проблеме трансграничной передачи персональных данных и выполнения требований национальных законодательств. Выбор - подключаться или нет к таким платформам - всегда остается за правительствами стран - участниц. Это осторожный подход, он призван укрепить доверие между нашими странами, что в дальнейшем позволит создавать более смелые цифровые решения", - заявил Мишустин.

Он выразил уверенность, что разработанные по инициативе России приложения "Путешествую без COVID-19" и "Работа в ЕАЭС" будут "не только востребованы людьми, но и помогут укрепить связи между странами союза".

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичКазахстанКиргизияРоссияПандемия COVID-19
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