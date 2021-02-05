Мишустин анонсировал начало действия приложения "Работа в ЕАЭС"

АЛМА-АТА, 5 февраля. /ТАСС/. Приложение "Работа в ЕАЭС" должно заработать в начале 2022 года, сообщил в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на форуме Digital Almaty 2021.

"Приложение "Работа в ЕАЭС" помогает с поиском работы в государствах "пятерки". Это единый сервис, которым можно воспользоваться, чтобы найти вакантные места, оформить необходимые документы, в том числе и медицинскую страховку, оно поможет также с выбором жилья", - отметил председатель российского правительства. "Мы ожидаем, что за единым фасадом мобильного приложения будут находиться национальные системы миграционных цифровых сервисов наших стран, мы к этому уже приступили, чтобы уже все в порядке было с въездом", - сказал глава кабинета министров РФ.

На его взгляд, "это будет такой классный, бесшовный сервис для всех желающих найти работу в странах ЕАЭС". "И почти все вопросы, связанные с работой и пребыванием, в частности в России, можно будет решить до переезда, не прибегая к услугам иногда недобросовестных посредников", - заверил Мишустин. Приложение "Работа в ЕАЭС" разработал Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития.

"Планируем завершить этот сервис в начале следующего года и рассчитываем, что к нему присоединятся и другие государства "пятерки", тогда мы действительно создадим единый рынок труда Союза, как это записано в наших основных документах", - подчеркнул российский премьер.

Он обратил внимание на то, что "сегодня именно цифровые платформы являются основой роста экономик стран, которые их активно внедряют, а также компаний". "Уверен абсолютно, что создание цифровой платформы Союза даст нам возможность как повысить эффективность работы наших стран и ВВП, так и создать прочную основу Союза", - заявил Мишустин.