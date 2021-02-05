Объем инвестпроектов по промкооперации в ЕАЭС может достичь около $200 млрд

АЛМА-АТА, 5 февраля. /ТАСС/. Объем инвестиционных проектов по промышленной кооперации, которые могут быть реализованы в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), составляет около $200 млрд. Об этом сообщил глава коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович на форуме Digital Almaty 2021.

"Возвращаясь к теме промкооперации - проработка комиссией данного вопроса установила, что в Евразийском экономическом союзе имеется интерес к реализации инвестиционных проектов суммарной сметной стоимостью порядка $200 млрд. Значительная часть из которых является интеграционными по своей сути", - сказал он.

Мясникович добавил, что в ЕАЭС необходимо укреплять институты развития для производства высококонкурентных товаров.

"Нам надо укреплять наши институты развития, создавать новые предприятия и производства, чтобы производить высоколиквидные товары для внутреннего рынка и на экспорт", - отметил глава коллегии ЕЭК.

По его словам в ЕАЭС 17,5 тыс. совместных предприятий. Основная часть таких предприятий - около 10 тыс. - находится в Казахстане. В Республике Беларусь около 2 тыс. таких компаний.

Говоря об интеграции в рамках союза, Мясникович сообщил, что в ЕАЭС принято решение внедрить 89 общих процессов интегрированной информационной системы, из которых подключены только 19. При этом по 48 процессам разработаны технические проекты и правила реализации.