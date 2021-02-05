Судебная коллегия ВС не будет рассматривать кассационную жалобу экс-чиновника Дубровского

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Верховный суд отказал бывшему губернатору Челябинской области Борису Дубровскому в рассмотрении судебной коллегией по экономическим спорам его кассационной жалобы на решение Арбитражного суда Московского округа. В ноябре 2020 года Арбитражный суд вернул на рассмотрение в суд первой инстанции дело о сговоре на торгах при проведении аукционов на право заключения контрактов на ремонт дорог в Челябинской области. Об этом говорится в базе судебных дел.

"Отсутствуют основания для передачи кассационной жалобы на рассмотрение в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ. <…> Отказать Дубровскому Борису Александровичу в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании", - говорится в сообщении.

Хронология дела

Арбитражный суд Московского округа в ноябре 2020 года рассмотрел в кассации дело о сговоре на торгах при проведении аукционов на право заключения контрактов на ремонт дорог в Челябинской области в отношении Дубровского, областного министерства дорожного хозяйства, компании "Южуралмост" и вернул его на рассмотрение в суд первой инстанции. 9 декабря 2020 года Дубровский попытался оспорить это решение в Верховный суд.

В июле 2020 года Девятый арбитражный апелляционный суд (Москва) оставил без изменения решение суда первой инстанции, который отменил постановление Федеральной антимонопольной службы России о сговоре на торгах.

В декабре 2019 года Арбитражный суд Москвы отменил решение ФАС о сговоре на торгах при проведении аукционов на ремонт дорог в Челябинской области в отношении Дубровского, областного министерства дорожного хозяйства и компании "Южуралмост". ФАС России с решением не согласилась и подала апелляционную жалобу.

В 2018 году, когда Дубровский был губернатором Челябинской области, ФАС России возбудила в отношении него, министерства дорожного хозяйства региона и АО "Южуралмост" дело о сговоре на торгах при проведении аукционов на право заключения контрактов на ремонт дорог на сумму свыше 8 млрд рублей. Фактически с 2015 по 2018 год более 90% контрактов на территории области по строительству дорог заключено с АО "Южуралмост", "ставшим монополистом в этой сфере".

Дубровский 15 января 2014 года указом президента РФ был назначен врио губернатора Челябинской области, 14 сентября избран губернатором региона, в марте 2019 года подал в отставку.