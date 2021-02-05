Subaru ожидает сокращения объема продаж из-за нехватки полупроводников

ТОКИО, 5 февраля. /ТАСС/. Японская автомобилестроительная корпорация Subaru прогнозирует снижение объема продаж по итогам нынешнего финансового года (завершится 31 марта 2021 года) в связи с нехваткой полупроводников. Об этом говорится в отчете, опубликованном в пятницу на сайте компании.

Ожидается, что объем этого показателя составит 868 тыс. реализованных транспортных средств, что на 43 тыс. меньше, чем в предыдущем прогнозе корпорации. В связи с этим Subaru также ожидает снижения объемов операционной прибыли, прогноз по которой уменьшился на 10 млрд иен (около $94,7 млн) до 100 млрд иен (около $947 млн).

14 января агентство Kyodo сообщило, что Subaru приняла решение из-за нехватки полупроводников сократить производство на одном из своих заводов в Японии, а также на предприятии в американском штате Индиана.

По данным агентства, глобальный дефицит связан с восстановлением мирового спроса на автомобили и расширением использования персональных компьютеров и игровых приставок, для производства которых требуются полупроводники.