Мишустин поддержал идею объединить цифровые компетенции ЕАЭС в Евразийском банке развития

АЛМА-АТА, 5 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал идею объединить цифровые компетенции Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на базе Евразийского банка развития (ЕАБР). Свою позицию он выразил в пятницу на форуме Digital Almaty 2021, комментируя соответствующее предложение.

"Такой центр компетенций мог бы быть в ЕАБРе, мы бы это поддержали", - сказал российский премьер. "Все равно без центра компетенций создавать [цифровую] платформу [в ЕАЭС] будет невозможно", - пояснил он.

Ранее на форуме Мишустин подчеркнул, что государства без собственных цифровых платформ рискуют попасть в информационную, политическую и экономическую зависимость от чужих решений. По его словам, государства ЕАЭС объединяет в том числе "стремление к формированию единых рынков товаров, услуг, капитала и рабочей силы", а общей целью стран "пятерки" является модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик.

Премьер-министр РФ отметил, что Москва всецело поддерживает инициативу о том, что "всеобъемлющая цифровизация должна стать движущей силой развития ЕАЭС", однако важно ответить на вопрос, на какой основе это будет происходить. Как считает Мишустин, Евразийский совет должен дать государствам "пятерки" возможность развивать общую цифровую платформу и таким образом "получать выгоды от крупной экономики", сохраняя при этом национальные суверенитеты.