Росатом в 2021 году разработает план развития атомной энергетики до 2050 года

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" в текущем году разработает план развития атомной энергетики до 2050 года и представит его руководству страны. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев в видеообращении к сотрудникам отрасли, опубликованном на официальном сайте.

"Усиливаем наши традиционные бизнесы, прежде всего атомную энергетику. В этом году разработаем план ее развития до 2050 года и представим руководству страны", - сказал он.

Лихачев добавил, что госкорпорация повышает требования к новым бизнесам - ветроэнергетике, ядерной медицине, цифровым продуктам, композитам - и развивает новые направления деятельности. "Будем запускать новые стратегические направления, с прицелом на мировое лидерство. Заделы есть: мы строим логистический бизнес в альянсе с компанией "Дело", сотрудничаем с частными корпорациями в создании космических и спутниковых систем, делаем первые шаги в развитии производства водорода", - отметил глава Росатома.

По его словам, госкорпорация усиливает работу на внешних рынках, где важное значение приобретает повестка устойчивого развития. "Нам нужно выстраивать свою политику на внешних рынках так, чтобы Росатом воспринимали как надежного партнера, который меняет мир к лучшему. Соответствие требованиям устойчивого развития является частью нашей стратегии", - добавил Лихачев.

Говоря о зарубежных проектах, глава Росатома сообщил, что главная задача этого года - "наверстать то, что пандемия пытается у нас отнять". "Пандемия, конечно же, не могла не сказаться на наших зарубежных проектах", - сказал он.

Ранее Лихачев сообщал, что ограничения, введенные в 2020 году из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, не привели к серьезным сдвигам сроков в реализации зарубежных проектов строительства АЭС.