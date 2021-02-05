В 2020 году московская ГИБДД провела более 420 тыс. экзаменов на права

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Более 420 тысяч экзаменов на права среди кандидатов в водители провела столичная Госавтоинспекция в прошлом году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"Проведено более 427 тыс. экзаменов среди кандидатов на получение права управления транспортными средствами, включая повторные экзамены после неудачных попыток, прием теоретического экзамена после срока лишения права управления транспортными средствами за правонарушения в области дорожного движения, а также прием экзаменов у граждан других государств, целью которых стала замена национального водительского удостоверения на российский документ", - говорится в сообщении.

Также в ГИБДД отметили, что около 62 тыс. водительских удостоверений были выданы впервые. Кроме того, по данным Госавтоинспекции, в прошлом году экзаменационными подразделениями управления выдано более 525 тыс. водительских удостоверений, из которых 441 тыс. были связаны с заменой уже имеющегося документа по различным причинам, таким, как утеря, смена личных данных, окончание срока действия документа и другие.