AstraZeneca подала заявку в японский Минздрав на сертификацию вакцины

ТОКИО, 5 февраля. /ТАСС/. Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca подала заявку в Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии на сертификацию своей вакцины. Об этом в пятницу объявила фармацевтическая компания.

Это уже вторая компания, которая подала в Японии заявку на сертификацию вакцины, в декабре прошлого года заявку оформила американская Pfizer. Ожидается, что вакцина от Pfizer будет одобрена японским Минздравом 15 февраля.

Правительство Японии рассчитывает приступить к вакцинации от коронавируса пожилых людей старше 65 лет с 1 апреля. Вакцинация в Японии для всех местных жителей, включая иностранных граждан, будет бесплатной - для этого парламент в конце прошлого года принял специальный закон.

Вакцинация в Японии пройдет в несколько этапов, первый из которых должен начаться до конца февраля. В первую очередь она коснется примерно 4 млн медицинских и социальных работников, которые чаще всего общаются с заболевшими. Во вторую очередь будут привиты около 36 млн человек старше 65 лет. Затем кампания распространится на 8,2 млн жителей Японии с хроническими заболеваниями, и только к маю вакцины смогут получить остальные люди, проживающие в стране.

Помимо Pfizer и AstraZeneca, японские власти уже подписали соглашения о поставке препаратов от COVID-19 с американской биотехнологической фирмой Moderna.