Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе выросла на 8,1%

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в январе 2021 года выросла на 8,1%, до 86,7 млрд рублей, следует из материалов кредитной организации.

"Прибыль до уплаты налога на прибыль за январь 2021 года составила 107,4 млрд рублей, чистая прибыль составила 86,7 млрд рублей. Рентабельность капитала - 21,1%, рентабельность активов - 3,1%", - следует из сообщения банка.

Корпоративный кредитный портфель на 1 февраля составил 15,5 трлн рублей и вырос на 0,5% в основном под влиянием изменений валютного курса. Портфель розничных кредитов за месяц вырос на 0,7% и превысил 8,5 трлн рублей.

Доля просроченной задолженности в отчетный период в кредитном портфеле изменилась незначительно и составила 3,2%.

Средства физических и юридических лиц

"Средства физических лиц в Сбербанке традиционно для начала года снизились на 2,8%, или на 0,4 трлн рублей, что соответствует сезонной динамике на фоне масштабного притока средств в декабре 2020 года в размере 0,9 трлн рублей. При этом клиенты увеличили остатки на валютных счетах в январе", - указано в сообщении.

Средства юридических лиц за январь выросли на 0,7% в основном за счет влияния валютной переоценки.

На 1 февраля общий остаток средств клиентов составил 23,1 трлн рублей.

Капитал и активы

Общий капитал Сбербанка за месяц увеличился на 0,5%, до 4,763 трлн рублей в основном за счет заработанной чистой прибыли. Активы, взвешенные с учетом риска, в январе увеличились на 0,2 трлн рублей, до 32,3 трлн рублей в основном за счет роста кредитного портфеля.

Отношение расходов к доходам улучшилось относительно января прошлого года и составило 23,3% против 24,9% годом ранее.

Расходы на кредитный риск с учетом переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в январе составили 38,5 млрд рублей. "Ослабление рубля по отношению к основным валютам в течение месяца привело к досозданию резервов по валютным кредитам на сумму около 14 млрд рублей без ухудшения качества по ним", - следует из отчетности.