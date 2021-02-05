Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 75,44 руб.

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,09%, до отметки 75,44 руб., курс евро - на 0,03%, до 90,3 руб., свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:03 мск курс евро опустился ниже 90 руб. впервые с 21 января.

По данным на 10:23 мск курс доллара находился на уровне 75,18 руб. (-0,4%), евро - до 89,94 руб. (-0,4%).

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,74% и достигал 3396,97 пункта, а индекс РТС - на 1,04%, до 1417,26 пункта.

К 10:03 мск индекс Мосбиржи достиг 3406,22 пункта (+1,01%), превысив отметку в 3400 пунктов впервые с 27 января.

К 10:26 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 3395,32 пункта (+0,69%), а РТС - на уровне 1422,19 пункта (+1,39%).

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 0,5% - до $59,12 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,5% и торгуется на уровне $56,34 за баррель.