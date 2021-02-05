"Интер РАО" увеличила поставки электроэнергии на Украину до 500-700 МВт

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Генерирующая компания "Интер РАО" нарастила поставки электроэнергии на Украину с 200 до 500-700 МВт в дневные часы по просьбе украинской стороны. Об этом ТАСС сообщили в "Интер РАО".

"Украинская сторона обратилась с просьбой об увеличении поставок и заключении договора об аварийной взаимопомощи. Поставки в дневные часы увеличены более чем в два раза (с 200 МВт до 500-700 МВт)", - отметили в компании.

3 февраля Украина в экстренном порядке запросила 500 МВт электроэнергии у ГПО "Белэнерго". Это произошло после того, как днем ранее случилось аварийное отключение энергоблока №1 Запорожской ТЭС - самой мощной тепловой электростанции страны. По информации компании "Укрэнерго", в результате отключения на Запорожской ТЭС были обесточены города Энергодар и Днепрорудное, а в объединенной энергосистеме Украины появился дефицит мощности 750 МВт. Энергоблок был включен в работу 4 февраля.