Казахстан в январе выполнил обязательства по сделке ОПЕК+ на 111%

НУР-СУЛТАН, 5 февраля. /ТАСС/. Казахстан по итогам января на 111% исполнил обязательства в рамках сделки ОПЕК +, предусматривающей сокращение добычи нефти. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Министерства энергетики Казахстана.

"Объем добычи нефти без учета конденсата в январе по республике, согласно предварительным данным, составил 5,9 млн тонн. Согласно официальным данным, выполнение соглашения ОПЕК+ в январе составило 111%", - говорится в сообщении.

4 февраля Министерство энергетики республики сообщило, что Казахстан готов принять меры для выполнения обязательств, взятых в рамках ОПЕК+, и компенсировать ранее перевыполненные объемы по добыче нефти. Казахстан по итогам декабря 2020 года на 96% исполнил обязательства в рамках сделки ОПЕК+, предусматривающей сокращение добычи нефти.

В начале января страны ОПЕК+ договорились о параметрах добычи на февраль и март. Согласно этим условиям, Россия и Казахстан смогут нарастить добычу нефти на 150 тыс. баррелей в сутки в течение двух месяцев, а Саудовская Аравия и все остальные члены ОПЕК+, напротив, усилят сокращение добычи в общей сложности на 1,4 млн баррелей в сутки.