Саратовская область в 2021 году получит около 50 млрд рублей инвестиций

САРАТОВ, 5 февраля. /ТАСС/. Саратовская область должна получить около 50 млрд рублей на реализацию социально значимых проектов в 2021 году, средства в подобном объеме ранее региону не выделялись. Об этом сообщается на странице в Instagram, посвященной проектам спикера Госдумы Вячеслава Володина в Саратовской области, от которой он был избран в Госдуму.

"В 2021 году в планах, чтобы регион получил 50 млрд инвестиций", - сказал Володин в видеообращении, размещенном на странице.

Уточняется, что средства направят на реализацию социально значимых проектов.

По словам Володина, в 2020 году регион получил 40 млрд рублей в виде инвестпроектов и различных программ.

"Планирую с привлечением общественных советов в обязательном порядке ознакомиться с реализацией всех программ, ну и, конечно, должен быть контроль", - отметил он.