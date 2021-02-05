Аграрии за счет пошлин на зерно могут получить 40 млрд рублей субсидий

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Объем субсидий сельхозпроизводителям, полученных в результате экспортных пошлин на зерно, в 2021 году может составить 40 млрд рублей. Такую оценку ТАСС озвучили в пресс-службе Минсельхоза.

"Разработанный правительством механизм таможенно-тарифного регулирования позволит создать цивилизованные и понятные всем участникам правила на зерновом рынке. Действие экспортных пошлин обеспечит стабилизацию ценовой ситуации, при этом полученные средства будут направлены на поддержку сельхозтоваропроизводителей. По предварительным оценкам, их объем может составить 40 млрд рублей уже в 2021 году", - отметили в министерстве.

По словам официального представителя Минсельхоза, сейчас министерство совместно с Мосбиржей и участниками рынка ведет работу по созданию методологии ценового индикатора, который будет использоваться при расчете экспортной пошлины. Внебиржевой ценовой индикатор планируется создать на базе FOB Новороссийск. В ближайшее время методология будет сформирована и утверждена Банком России.

В министерстве также отметили, что Минсельхоз подготовил и внес в правительство РФ проект постановления "Об утверждении правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур". Новая мера поддержки предусматривает компенсацию части затрат на производство и реализацию зерновых культур по ставке на 1 тонну реализованной продукции. Предполагается, что финансирование будет распределено между субъектами в зависимости от их доли в валовом производстве зерна, при этом для сибирских и дальневосточных регионов будут применены повышающие коэффициенты. В свою очередь субъекты обеспечат доведение средств до конечных получателей в соответствии с региональными правилами.

"Такой механизм позволит не допустить снижения доходности аграриев и объемов производства продукции АПК вследствие применения мер таможенно-тарифного регулирования. В том числе он создаст необходимые условия для дальнейшего развития сферы переработки и отрасли животноводства", - добавили в Минсельхозе.