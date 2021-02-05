Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет 23 апреля в России

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Следующее заседание межправительственного совета Евразийского экономического союза планируется провести 23 апреля 2021 года в России. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Следующее заседание Евразийского межправительственного совета планируется провести в Российской Федерации 23 апреля 2021 года", - сообщили в пресс-службе.

В 2021 году первое заседание межправсовета ЕАЭС проходит 5 февраля в Алма-Ате. Предыдущее заседание совета состоялось в Москве 4 декабря 2020 года.