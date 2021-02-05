Россияне в январе увеличили траты почти на четверть

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Россияне в январе 2021 года затратили на 23% больше на товары и услуги в сравнении с тем же месяцем годом ранее. Общий объем трат составил 200 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе ВТБ со ссылкой на статистику эквайрингового бизнеса банка.

"Траты россиян на розничные товары и услуги в январе выросли на 23% по сравнению с январем прошлого года и достигли 200 млрд рублей. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. Наиболее значительно - на 70% - выросли расходы россиян на электронику и бытовую технику. При этом выручка ресторанов оказалась на 14% меньше допандемийной", - говорится в сообщении.

Согласно данным ВТБ, оборот магазинов, торгующих электроникой, в начале года достиг почти 50 млрд рублей. Продолжает набирать популярность и сегмент товаров для дома - в январе россияне потратили на их покупку почти 17 млрд рублей, что на 28% превышает показатель января прошлого года.

Вместе с тем в кафе и ресторанах россияне потратили в январе на 14% меньше, чем годом ранее, - 6 млрд рублей. Ожидаемо снизились расходы россиян на туры и авиабилеты - на 22% в годовом исчислении, до 3,4 млрд рублей. На 8% уменьшились выручка продуктового ретейла и оборот в сфере транспорта - до 22 млрд рублей в каждом сегменте, следует из данных ВТБ.

"Отложенный спрос и ограничения по поездкам за границу направили расходы россиян на внутреннее потребление товаров и услуг для дома. Резкий рост выручки магазинов электроники и бытовой техники в январе во многом объясним длинными новогодними каникулами и желанием порадовать своих друзей и близких подарками. Пока не восстановился до прошлогодних значений оборот ресторанов и кафе, но смягчение ограничений в мегаполисах должно позитивно сказаться на росте их клиентопотока", - прокомментировал итоги января вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек, чьи слова привела пресс-служба банка.