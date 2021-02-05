Tesla отзывает в Китае свыше 36 тыс. электромобилей

ШАНХАЙ, 5 февраля. /ТАСС/. Компания Tesla отзывает в Китае 36 126 электромобилей Model S и Model X из-за проблем с накопителями eMMC, работа которых может не соответствовать установленным стандартам. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Государственного управления по контролю за рынком.

Отзыву с 5 февраля подлежат 20 428 электромобилей Model S, собранных в период с 18 сентября 2013 года по 20 февраля 2018 года. Что касается Model X, то производитель отзывает 15 698 авто этой модели, которые были произведены в период с 12 марта 2016 года по 16 февраля 2018 года.

В заявлении ведомства указывается, что в соответствующих партиях могут быть выявлены проблемы с накопителями eMMC, срок службы которых может оказаться меньше установленного производственным стандартом. Из-за этого при эксплуатации есть вероятность возникновения проблем с функционалом центрального дисплея, нарушения работы оборудования для обогрева и предотвращения запотевания стекол, а также световых указателей поворота.

Согласно статистическим данным, которые приводит шанхайский информационный ресурс PanPay, до этого произведенные в разное время электромобили Model S и Model X уже четыре раза отзывались с китайского рынка из-за ряда технических проблем.