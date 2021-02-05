Nordwind откроет чартерные рейсы из Калининграда в Ереван с 14 февраля

КАЛИНИНГРАД, 5 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания Nordwind Airlines начнет прямые чартерные перевозки пассажиров из Калининграда в Армению с 14 февраля. Рейсы планируется выполнять раз в неделю по воскресеньям, сообщила в пятницу пресс-служба калининградского аэропорта Храброво.

"С 14 февраля 2021 года авиакомпания Nordwind планирует начать выполнять прямые чартерные рейсы из Калининграда в Ереван (Армения). На сегодняшний день полеты по данному направлению запланированы в рамках действия зимнего расписания - с 14 февраля до 21 марта 2021 года и в начале летнего сезона - с 28 марта по 25 апреля. Чартерные рейсы в Ереван будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям на воздушных судах Boeing B 737 в компоновке 189 пассажирских кресел", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отправление из аэропорта Храброво планируется в 09:40, прибытие в аэропорт Еревана - в 15:35. Вылет из Еревана - в 16:35, прибытие в Калининград - в 18:30. Время в пути составит четыре часа. Для всех аэропортов время вылета и прилета указано местное, уточнили в пресс-службе. Пассажирам, планирующим перелеты, рекомендовали ознакомиться с правилами въезда в Республику Армения и введенными ограничениями в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Помимо чартерных рейсов в Ереван, в этот же период Nordwind будет выполнять регулярные рейсы из Калининграда в Москву (Шереметьево) с частотой один раз в неделю по воскресеньям. Продажа билетов открыта на сайте авиакомпании.

Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны расположен в 20 км к северо-востоку от центра города Калининграда. Имеет статус аэропорта федерального значения. Связан регулярным воздушным сообщением с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Череповцом, Пермью, Псковом, Архангельском, Ростовом-на-Дону, Калугой, Краснодаром, Челябинском, Минеральными Водами, Казанью, Антальей. Пассажиропоток аэропорта в 2020 году составил 2,1 млн человек.

Авиакомпания Nordwind Airlines была образована в 2008 году. Базовый аэропорт - Шереметьево (Москва). Летает из 75 городов в 17 стран мира по более 200 направлениям. Авиапарк состоит из 33 воздушных судов таких типов, как Boeing 737, Boeing 777, Airbus A330 и Airbus A321. На сегодняшний день ходит в топ-10 авиакомпаний России по пассажирообороту.