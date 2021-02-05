В Верховном суде Нидерландов начались слушания по делу ЮКОСа

ГААГА, 5 февраля. /ТАСС/. Прения сторон по делу ЮКОСа, в рамках которого бывшие акционеры компании добиваются от РФ выплаты более $50 млрд, начались в пятницу в Верховному суде Нидерландов. Заседание проходит в Гааге при соблюдении всех мер предосторожности в связи с пандемией.

В начале своего выступления адвокат Роб Мейер, представляющий российскую сторону, призвал судей тщательно изучить все жалобы. "И дело тут не только в большой сумме, которая приближается к $60 млрд, - отметил он. - Данное разбирательство важно и с точки зрения того, как в дальнейшем будет применяться Договор к Энергетической хартии".

Адвокат также особо отметил, что разбирательство не касается отношений между РФ и Нидерландами. "Это вопрос права, - подчеркнул Мейер. - Апелляционный суд ранее отклонил российские аргументы. Однако мы считаем, что это было сделано на ошибочных основаниях".

Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить более $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum. Судьи посчитали, что действия РФ в отношении ЮКОСа нарушали Договор к Энергетической хартии, который страна подписала, но не ратифицировала. Российская сторона апеллировала к тому, что определенные положения документа не могли применяться к ней без выполнения процедуры ратификации.

Этот вердикт был обжалован в окружном суде Гааги, который встал на сторону Москвы, признав в апреле 2016 года решения арбитража недействительными и сняв с России обязательства по выплате упомянутой суммы. Однако вышестоящая инстанция - апелляционный суд Гааги - в феврале 2020 года отменила вердикт окружного суда и восстановила арбитражные решения, вновь обязав РФ выплатить более $50 млрд. В мае 2020 года стало известно о том, что Россия подала кассационную жалобу на это решение в Верховный суд Нидерландов.