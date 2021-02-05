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Суд назначил "дочке" "Норникеля" 146 млрд рублей штрафа

Рабочий на месте ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ-3, 15 июня 2020 года Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Рабочий на месте ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ-3, 15 июня 2020 года
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 5 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к Норильско-таймырской энергетической компании (НТЭК, дочернее предприятие ГМК "Норникель") о взыскании более 148 млрд рублей штрафа за ущерб окружающей среде при разливе топлива на норильской ТЭЦ-3. Штраф был снижен до 146 млрд рублей, сказала судья Наталья Варыгина.

"Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать 146,177 млрд рублей, в том числе в доход государства - 145,492 млрд рублей. Удовлетворению исковых требований в оставшейся части отказать", - огласила решение Варыгина.

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