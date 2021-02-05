Депутат Рады заявил, что Украина находится на пороге энергетического кризиса

КИЕВ, 5 февраля. /ТАСС/. Падение запасов топлива на Украине свидетельствует о том, что страна находится на пороге энергетического кризиса. Об этом заявил в пятницу депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Сергей Левочкин.

"Страна на пороге энергетического кризиса. Госстат заявляет о падении запасов всех видов топлива, "Укрэнерго" - о том, что запасы угля на украинских ТЭС упали до критического уровня. И только кабмин никак не реагирует на сложившуюся ситуацию, хотя происходит это по его вине", - отметил политик.

Он привел итоговые данные 2020 года, согласно которым падение в угольной промышленности составило 13,8%. "Здесь и следует искать причины кризиса. Причем его не объяснишь вынужденным простоем из-за локдаунов, поскольку ограничительные антиэпидемические меры ни разу добывающих производств не коснулись. Объяснение здесь другое: его давали шахтеры, которые в течение всего прошлого года пытались выбить из кабмина заработанные ими деньги", - считает депутат.

Левочкин напомнил, что год назад под давлением "Оппозиционной платформы - За жизнь" власть приняла решение о выплате задолженности работникам угольной промышленности. Но в последующие месяцы, отметил политик, правительство снова перестало платить им, и в результате задолженность перед шахтерами на 1 декабря 2020 года составила 738,8 млн гривен (более $26 млн), причем только за ноябрь она увеличилась на 42,2%.

"На сегодняшний день долги перед угольщиками - это уже почти каждая четвертая гривна от общей задолженности по промышленности. Кабмин сам создал кризисную ситуацию в энергетике, которую теперь будут срочно решать, закупая дорогой уголь за рубежом. Между тем кризиса можно было избежать, если бы угольная промышленность получала от правительства те средства, которые ей полагаются", - сказал Левочкин.

Депутат заверил, что фракция ОПЗЖ будет настаивать на том, чтобы украинские шахтеры получили то, что заработали. "Этот вопрос у нас на контроле как первоочередной", - резюмировал парламентарий.

Уголь сожгли еще в прошлом году

Украина оказалась на грани системного сбоя в энергетической системе. Согласно данным министерства энергетики, на 2 февраля на складах ТЭС и ТЭЦ оставалось почти 505 тыс. тонн угля. Это 50% от необходимой нормы, установленной Минэнерго, для спокойного прохождения зимы, хотя Украина вошла в отопительный сезон с рекордными запасами - 2,6 млн тонн.

Как сообщил украинскому изданию LIGA.net глава Нацкомиссии по регулированию энергетики и ЖКХ (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк, на ТЭС в ноябре включили "турборежим сжигания угля", поскольку в ремонте одновременно оказались пять из 15 энергоблоков АЭС. По данным Укрэнерго, уже в декабре, когда в стране началось похолодание, потребление электроэнергии выросло на 11,2%, до 15 млрд кВт*ч. Из-за ремонтов энергоблоков доля АЭС в энергосистеме упала на 5% до 45,6%.

Так фактически рекордные запасы угля были исчерпаны за три месяца. К середине января Украина столкнулась с дефицитом электроэнергии. Суммарно, по данным "Укрэнерго", на 4 февраля в энергетической системе страны не работает треть из 78 тепловых энергоблоков. Шесть - из-за отсутствия угля, девять - находятся в резерве и еще 10 - в аварийном или плановом ремонте.

Пики потребления электроэнергии Украина начала покрывать за счет импорта из Белоруссии и России и работы гидроэлектростанций. Генерирующая компания "Интер РАО" нарастила поставки электроэнергии на Украину с 200 до 500-700 МВт в дневные часы по просьбе украинской стороны.

3 февраля Украина в экстренном порядке запросила 500 МВт электроэнергии у ГПО "Белэнерго". Это произошло после того, как днем ранее случилось аварийное отключение энергоблока №1 Запорожской ТЭС - самой мощной тепловой электростанции страны. По информации компании "Укрэнерго", в результате отключения на Запорожской ТЭС были обесточены города Энергодар и Днепрорудное, а в объединенной энергосистеме Украины появился дефицит мощности 750 МВт. Энергоблок был включен в работу 4 февраля.