"Газпром нефть" внедрила единую цифровую систему контроля качества нефтепродуктов

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. "Газпром нефть" завершила внедрение своей цифровой системы постоянного мониторинга качества и количества нефтепродуктов на всех нефтеперерабатывающих заводах, топливозаправочных комплексах в аэропортах и АЗС компании. Она в пять раз повышает скорость решения критичных отклонений, влияющих на эффективность, сообщила компания.

"Система связала активы компании в единую информационную сеть, дав возможность получать информацию о качестве и количестве нефтепродуктов в любой точке цепочки и в любой момент времени. Благодаря полной прозрачности мы получили возможность повысить стабильность производства и поставок", - отметил заместитель генерального директора "Газпром нефти" по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер.

Система "Нефтеконтроль", созданная компанией, ежесуточно обрабатывает более 15 млн параметров. С помощью алгоритмов обработки больших данных происходит постоянное сравнение фактической информации с нормативами. "Это позволяет обнаружить отклонения и предложить варианты их решения", - отмечают в сообщении.

В результате использования системы в более чем два раза снизилось количество критичных и системных отклонений по цепочке добавленной стоимости.

"Следующим этапом развития системы станет подключение интеллектуальной поддержки принятия решений на базе технологий машинного обучения. Модуль искусственного интеллекта существенно повысит точность и оперативность управления цепочкой добавленной стоимости, устранив влияние на процесс человеческого фактора", - добавили в компании.