Эксперт: снижение цен на металл на 7% почти не повлияло на экономику стройпроектов

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Отпускные цены на металл на территории России снизились на 7% с начала 2021 года, однако этого пока недостаточно, чтобы сдержать последствия от взрывного роста цен на металлопродукцию, которые привели к росту себестоимости строительства. Такое мнение высказал в пятницу президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков на заседании Общественного совета при Минстрое России.

"Тот диалог, который мы в рамках своей комиссии [по вопросам ценообразования в строительстве и технологического и ценового аудита] ведем, продуктивен. По результатам на начало февраля, которые декларируют заводы, отпускные цены по металлу снизились на 7%. Но, если сравнивать повышение на 100% и снижение на 7%, все равно это недостаточно существенным образом влияет на экономику проектов", - сказал он. По его словам, несмотря на то что для взрывного роста цен на металл в РФ были объективные причины (мировая конъюнктура, повышение курсовой разницы и цен на сырье), существующая система ценообразования за ним не успевает.

Ранее НОСТРОЙ сообщал, что на рынке металлопродукции России, в зависимости от региона и номенклатуры, рост цены в ноябре и декабре 2020 года составил до 50%, а по ряду позиций (арматура) - до 100%. При этом основной рост состоялся в декабре 2020 года. В объединении отмечали, что в НОСТРОЙ поступило более 20 заявок от небольших строительных компаний России для заключения прямых договоров с металлургами на поставку 62 тыс. тонн металла по ценам от производителей.

В конце 2020 года ряд застройщиков в РФ пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствует росту себестоимости строительства. При Минстрое и Минпромторге была создана рабочая группа для разрешения ситуации. Минпромторг начал изучать возможность введения пошлин на продукцию, идею поддержала Федеральная антимонопольная служба. Было также предложено перевести закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено.