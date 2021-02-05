Штраф "дочке" "Норникеля" стал самым большим в истории России за ущерб экологии

КРАСНОЯРСК, 5 февраля. /ТАСС/. Росприроднадзор удовлетворен решением Арбитражного суда Красноярского края, который частично удовлетворил иск ведомства к Норильско-таймырской энергетической компании (НТЭК, дочернее предприятие ГМК "Норникель") и взыскал с нее 146 млрд рублей за ущерб окружающей среде при разливе топлива. Это стало первым в истории страны многомиллиардным штрафом, сообщила журналистам в пятницу глава ведомства Светлана Радионова.

"Мы счастливы, мы победили или выиграли. <…> Никогда в истории страны такого [штрафа за ущерб окружающей среде] не было", - заявила она.

По словам Радионовой, ведомство готово к тому, что компания обратится в апелляционные инстанции, но призывает НТЭК заплатить назначенный штраф. "Мы не видим итогового решения, наверное, судья это обоснует, мы посмотрим и сформулируем свою позицию. У нас сейчас резолютивная часть", - прокомментировала глава Росприроднадзора.

Ранее Арбитражный суд Красноярского края принял к рассмотрению иск Росприроднадзора на 148 млрд рублей к НТЭК, на принадлежащей которой норильской ТЭЦ-3 произошел масштабный разлив нефтепродуктов. 24 ноября началось рассмотрение дела по существу. В качестве третьих лиц по делу выступают ГМК "Норникель" и Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края. В пятницу, 5 февраля, суд удовлетворил частично иск и штраф в 146,177 млрд рублей.

В конце мая один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норникеля", разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате из резервуара вылилось более 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб экологии примерно в 148 млрд рублей. Однако "Норникель" не согласился с методикой расчета. По подсчетам самой компании, ущерб составляет 21,4 млрд рублей.