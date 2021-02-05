"Норникель" изучит постановление суда о компенсации ущерба в размере 146,2 млрд рублей

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. "Норникель" внимательно изучит постановление суда о компенсации ущерба окружающей среде от разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске в размере 146,2 млрд рублей после получения его полного текста, заявили в компании.

"Норникель" внимательно изучит постановление суда после получения его полного текста", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что "в соответствии с российским законодательством решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его изготовления в полном объеме, если оно не будет обжаловано".

Арбитражный суд Красноярского края сегодня частично удовлетворил иск Росприроднадзора к Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочернее предприятие "Норникеля") о взыскании более 148 млрд рублей за ущерб окружающей среде при разливе топлива на норильской ТЭЦ-3. Сумма взыскания была снижена судом до 146 млрд рублей.

В конце мая 2020 года один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норникеля", разрушился из-за проседания опор хранилища. Росприроднадзор оценил ущерб экологии примерно в 148 млрд рублей. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 20 тыс. тонн нефтепродуктов.

Однако "Норникель" не согласился с методикой расчета - по подсчетам самой компании, ущерб составляет 21,4 млрд рублей. Тем не менее компания заявила, что заложила резерв на сопоставимую с оценкой Росприроднадзора сумму для выплаты компенсации ущерба.