Компенсацию от "дочки" "Норникеля" направят на поддержку экологических проектов

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Полученные по суду от "дочки" "Норникеля" в качестве компенсации ущерба в результате разлива топлива в Норильске 146 млрд рублей направят, в первую очередь, на поддержку экологических проектов в Красноярском крае. Об этом сообщила в пятницу вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Очень важно, получив эти средства, направить их целевым образом на экологические проекты, в первую очередь, в Красноярском крае, на территории города Норильск. Я как вице-премьер буду за этим внимательно следить", - сообщила она журналистам.

По словам Абрамченко, этот день стал судьбоносным для экологической повестки. "С этого момента экологическая повестка становится актуальной. Будут внесены изменения в законодательство, которые будут стимулировать собственников предприятий модернизировать их для того, чтобы они становились экологически эффективными", - отметила она.

Ранее Арбитражный суд Красноярского края принял к рассмотрению иск Росприроднадзора на 148 млрд рублей к НТЭК, на принадлежащей которой норильской ТЭЦ-3 произошел масштабный разлив нефтепродуктов. 24 ноября началось рассмотрение дела по существу. В качестве третьих лиц по делу выступают ГМК "Норникель" и Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края. В пятницу, 5 февраля, суд частично удовлетворил иск, штраф был снижен до 146 млрд рублей.

В конце мая 2020 года один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норникеля", разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб экологии примерно в 148 млрд рублей. Однако "Норникель" не согласился с методикой расчета - по подсчетам самой компании, ущерб составляет 21,4 млрд рублей.