В ФРГ считают, что мораторий на строительство "Северного потока - 2" нужен для переговоров

БЕРЛИН, 5 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Бундестага по международным делам Норберт Рётген полагает, что введение моратория на строительство газопровода "Северный поток - 2" необходимо в качестве паузы для проведения переговоров между Россией, Европейским союзом (ЕС) и США. В интервью радиостанции Deutschlandfunk в пятницу политик подчеркнул, что данную меру не следует рассматривать как инструмент санкций.

"Вероятно, решение могло бы выглядеть следующим образом: ЕС, Россия и США могли бы ввести мораторий на строительство ["Северного потока - 2"], но на этот раз не в качестве санкции, а в качестве паузы для вступления в переговоры", - отметил Рётген. "Таким образом, будет устранена серьезная озабоченность Запада, а именно то, что этот газопровод будет использоваться как геополитическое оружие против государств Восточной Европы", - продолжил он.

По мнению политика, введение моратория позволит достигнуть долгосрочного сотрудничества между ЕС, Россией и США.

Во вторник газета Handelsblatt сообщила, что американские власти впервые сигнализировали о готовности начать диалог о снятии санкций с "Северного потока - 2", но требуют выполнения ряда предварительных условий. В частности, они хотят, чтобы вопрос реализации газопровода был увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию Nord Stream 2 в случае сокращения транзитных поставок через Украину.

О проекте

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. метров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но в декабре 2020 года Nord Stream 2 AG возобновила прокладку трубы, построив 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии.

К настоящему времени из 2 460 км газопровода уложено более 2 300 км, что составляет 94% от общей протяженности трубы. Осталось уложить 120 км в водах Дании и более 28 км - в водах Германии.