Кобылкин: компании задумаются об экологической безопасности после суда по ЧП в Норильске

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Решение Арбитражного суда Красноярского края, который обязал Норильско-Таймырскую энергетическую компанию (НТЭК) выплатить штраф за экологический вред из-за разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, является справедливым и заставит компании задуматься об экологической безопасности. Такое мнение высказал временно исполняющий обязанности замсекретаря генсовета "Единой России", экс-глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин.

"Это не просто взыскание штрафа или справедливое решение суда. Впервые в истории в нашей стране создан прецедент, благодаря которому компании всерьез задумаются об экологической безопасности. Средства должны быть направлены на восстановление окружающей среды именно в регионе, так как это очень важно для местных жителей, особенно для коренных малочисленных народов Севера", - приводит слова Кобылкина пресс-служба единороссов в пятницу.

Арбитражный суд Красноярского края в пятницу частично удовлетворил иск Росприроднадзора к Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочернее предприятие "Норникеля") о взыскании более 148 млрд рублей за ущерб окружающей среде при разливе топлива на норильской ТЭЦ-3. Сумма взыскания была снижена судом до 146 млрд рублей.

В конце мая 2020 года один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норникеля", разрушился из-за проседания опор хранилища. Росприроднадзор оценил ущерб экологии примерно в 148 млрд рублей. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 20 тыс. т нефтепродуктов.