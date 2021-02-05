Эксперты не ожидают в России дефицита рыбы

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Потребительские цены на основные виды рыбной продукции стабильны. Предпосылок для дефицита на внутреннем рынке не только нет, но даже складываются условия, которые могут привести к снижению цен на минтай и сельдь в России в 2021 году. Об этом ТАСС сообщили опрошенные эксперты.

"Для потребителей цена на готовую продукцию, как правило, стабильная. В целом сейчас цены на рыбу за декабрь - январь - февраль как были, так и остались, - на сайду, на треску, на окунь, на камбалу, на зубатку", - считает заместитель исполнительного директора Рыбного союза Сергей Гудков.

Как напомнили в Росрыболовстве, с начала года потребительские цены в России выросли на 1,1%, что сравнимо с инфляционными ожиданиями. При этом рост отмечается в Центральном федеральном округе. В близких к основным промысловым бассейнам - Северо-Западном и Дальневосточном федеральном округах розничные цены снизились на 0,4% и 1,6% соответственно. Гудков пояснил, что, например, в Московском регионе подорожала горбуша, поскольку этот субъект - самый "юркий" с точки зрения потребления рынком, а на декабрь приходится самый пик отгрузок и потребления этой продукции.

По его словам, оптовая стоимость некоторых видов рыбной продукции даже снижается. Например, цены на минтай падают в связи с ограничениями по приемке продукции в портах основного потребителя этого вида рыбы, Китае. "Если Китай откроет все, то цены выровняются с прошлым годом, поскольку, по нашим оценкам, на минтай цены в долларах находятся на историческом минимуме за последние пять лет. Если Китай не откроется, тогда цены будут перераспределяться - вполне вероятно, может быть, даже 30-процентное падение в цене", - пояснил Гудков. Он отметил, что непредсказуемость ситуации с минтаем влияет на стоимость селедки, которая также показывает тенденцию к удешевлению.

О том, что отпускные цены на основные промысловые виды рыб, добываемые российскими рыбаками, с начала прошлого года по февраль текущего года снижаются, сообщил также президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. Согласно его данным, цены снижались не только на минтай и скумбрию, но и на треску, сельдь, иваси и камбалу. Исключением стали горбуша и кета, цены на которые по итогам лососевой путины в прошлом году оказались выше.

В дальнейшем, по мнению экспертов, цены на рыбную продукцию также не будут повышаться. "Абсолютно нецелесообразно в условиях сложности реализации выловленной рыбопродукции задирать цены. Если бы все границы были бы открыты и на мировом рынке подросла цена, мы были бы вынуждены часть продукции пустить на экспорт, но этого не происходит", - пояснил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. По его мнению, для внутреннего рынка ситуация на рынке рыбной продукции будет стабильной в этом году.

Предпосылок для дефицита нет

В Росрыболовстве заверили, что дефицита продукции на рыбных полках нет. Так, по данным отраслевого мониторинга, на 1 февраля 2021 года российским пользователями добыто свыше 370 тыс. тонн водных биоресурсов. Рыбаки уже нарастили добычу сельди и трески до 65 тыс. тонн и 53 тыс. тонн соответственно. При этом фиксируется снижение добычи минтая в связи со снижением экспортного спроса, однако, по мнению ведомства, это компенсируется уменьшением стоимости в опте почти вдвое - со 112 руб./кг до 65 руб./кг.

Говоря о востребованности рыбной продукции, в Росрыболовстве сообщили о том, что красная рыба находится в лидерах по спросу. "Далее идут такие раскрученные импортерами виды, как дорадо и сибас, дешевые тилапия и пангасиус. К сожалению, другие виды рыбы, российского вылова, им пока уступают в популярности", - отметили в пресс-службе ведомства. В первую очередь, речь про минтай, который является самым массовым промысловым объектом в нашей стране.

"Если Россия в среднем примерно добывает 4,9 млн тонн рыбопродукции, то 1,7 млн тонн - минтай. Конечно, 1,7 млн тонн российский рынок просто не съест, потому что такой потребности нет", - подтвердил Мартынов. Вместе с тем, по данным Росрыболовства, минтай высоко ценится на мировом рынке как дикая, экологически чистая и полезная рыба. В условиях пандемии, когда возникли сложности с экспортом, рыбаки переориентировали поставки на внутренний рынок, но уровень спроса пока недостаточен.

Впрочем, по данным ведомства, уже сейчас отмечается рост потребления филе минтая. В Росрыболовстве также считают, есть предпосылки смотреть с оптимизмом на изменение структуры спроса рыбной продукции в России в сторону роста потребления и формирования новых предпочтений. "Предприятия активно продвигают продукцию из иваси, сельди, креветки, кальмара, трубача, кильки. Ожидаем, что ситуация со снижением экспорта даст импульс для развития программ продвижения российской рыбы", - уверены в ведомстве.

Большой вклад вносит и программа по модернизации отрасли. В настоящее время на Дальнем Востоке по программе инвестквот построены и введены в эксплуатацию девять рыбоперерабатывающих заводов: шесть крупных (Камчатка, Приморский край, Сахалинская обл.) и три малых. Их мощности позволят переработать до 190 тыс. тонн сырья. "Обновленная переработка и эффективный промысел дадут продукцию большего объема и лучшего качества", - считают в Росрыболовстве.

Там также напомнили, что Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации до 2030 года, принятая в конце 2019 года предусматривает увеличение среднедушевого потребления рыбной продукции в России не менее чем до 22 кг в год и достижение доли отечественной рыбной продукции на внутреннем рынке - не менее 85%.