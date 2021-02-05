В Минюсте сообщили, когда Верховный суд Нидерландов может вынести решение по делу ЮКОСа

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Верховный суд Нидерландов может вынести решение по жалобе России на решение о выплате $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа до конца этого года. Об этом сообщили журналистам в Минюсте России по итогам прошедших в пятницу очных слушаний по кассационной жалобе РФ на постановление Апелляционного суда Гааги от 18 февраля 2020 года, оставившего в силе вынесенные в 2014 году арбитражные решения по делу ЮКОСа, обязывающего Россию выплатить $50 млрд.

"Решение Верховного Суда Нидерландов по кассационной жалобе Российской Федерации может быть вынесено до конца 2021 года", - сообщили в Минюсте.

Адвокаты РФ в ходе выступления в суде изложили ключевые аргументы о серьезных изъянах арбитражных решений, проигнорированных апелляционной инстанцией. "Прежде всего, защита обратила внимание на тот факт, что Российская Федерация не может считаться связанной арбитражной оговоркой, содержащейся в Договоре к Энергетической Хартии (ДЭХ), в условиях, когда этот международный договор не был ратифицирован. Только российский парламент мог своим решением о ратификации распространить юрисдикцию международного арбитража на отношения между российским государством и инвесторами, что прямо вытекает из текста ДЭХ. Допущение временного применения положений об арбитраже в ДЭХ противоречит как нормам международного права, так и базовому принципу разделения властей, являющегося неотъемлемой частью любого цивилизованного правопорядка", - отметили в Минюсте.

Кроме того, ДЭХ не может защищать так называемые инвестиции, которые фактически являлись выводом денег из Российской Федерации для их последующего отмывания и ухода от налогов, а компании-пустышки истцов не могут расцениваться как иностранные инвесторы, подлежащие защите в международном арбитраже. А предоставление защиты так называемым инвестициям, осуществленным истцами в результате противоправных действий в ходе приватизации ЮКОСа и последующего вывода акций и денег через сеть подставных компаний, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях, противоречит публичному порядку Нидерландов и Европейского Союза, как и международным договорам в сфере борьбы с коррупцией и легализацией преступных доходов, аргументировали адвокаты.

Представители РФ особо отметили, что вопросы толкования ДЭХ подлежат передаче на рассмотрение суда Евросоюза, так как касаются толкования права ЕС. "Российская Федерация разделяет существующую на уровне многих стран ЕС обеспокоенность тем, что современная система рассмотрения инвестиционных споров вместо защиты подлинно иностранных инвестиций все чаще используется для рассмотрения фактически внутренних налоговых и административных споров, а арбитражные трибуналы выходят за пределы установленной компетенции", - отметили в Минюсте.

Позиция КС России

В заключительной части заседания выступил уполномоченный РФ при ЕСПЧ - заместитель министра юстиции Михаил Гальперин, который напомнил, что ЕСПЧ еще в 2011 году единогласно отказался признать дело ЮКОСа политически мотивированным и подтвердил отсутствие доказательств нарушений права собственности ЮКОСа, дискриминации в отношении компании и злоупотребления полномочиями со стороны российских властей.

Он также подчеркнул значение недавнего определения Конституционного суда РФ о невозможности временного применения арбитражных оговорок, содержащихся в не ратифицированных РФ международных договорах.