Верховный суд Нидерландов ждет к 5 марта письменные ответы от сторон по делу ЮКОСа

ГААГА, 5 февраля. /ТАСС/. Участники дела ЮКОСа должны к 5 марта представить Верховному суду Нидерландов свои письменные ответы на выступления, сделанные в ходе прений сторон. Об этом заявил в пятницу судья Винсент ван ден Бринк, закрывая слушания.

"Мы договорились, что письменные ответы на сегодняшние выступления будут предоставлены к 5 марту, - сказал он. - Вскоре после этого мы определим дату, к которой генеральный прокурор должен будет вынести свое заключение. После этого стороны получат возможность направить суду свои соображения относительно данного заключения. И потом уже наступит наша очередь [вынести решение по делу, в рамках которого бывшие акционеры ЮКОСа добиваются от РФ выплаты в размере $57 млрд]".