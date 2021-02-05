Дочка "Лукойла" получила первую на Ставрополье лицензию на выпуск медицинского кислорода

СТАВРОПОЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Нефтехимическое предприятие "Ставролен" (входит в состав группы "Лукойл") получило первую в Ставропольском крае лицензию Минпромторга РФ на производство медицинского кислорода. Предприятие в приоритетном порядке будет обеспечивать медучреждения Ставрополья, сообщили журналистам в пятницу в краевом управлении по информационной политике.

"Производство кислорода для медицинского применения лицензировано на ООО "Ставролен", что позволит предприятию получить регистрационное удостоверение для поставки продукции в медучреждения. Производственные мощности завода в первую очередь будут направлены на обеспечение потребностей Ставропольского края. Регистрационный документ выдан Министерством промышленности и торговли РФ, сообщили в региональном Минпроме", - говорится в сообщении.

На предприятии уже подготовлена инфраструктура для производства медицинского кислорода. "Персонал прошел обучение и имеет все необходимые компетенции и допуски для выпуска продукции. Завод способен выпускать до 40 тонн фармацевтической субстанции ежемесячно", - приводятся в сообщении слова замминистра энергетики, промышленности и связи края Дмитрия Макаркина.

Ранее в краевом правительстве сообщали, что медицинские организации края используют кислород, производимый в Новороссийске. Лицензию на выпуск медицинского кислорода на Ставрополье планирует получить еще один крупный завод - предприятие химической промышленности "Невинномысский Азот".

ООО "Ставролен" - нефтехимическое предприятие, один из ведущих российских производителей полиэтилена и полипропилена. С 1998 года является дочерней структурой ПАО "Лукойл". Предприятие производит полиэтилен, полипропилен, бензол, винилацетат.