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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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В "Русале" прокомментировали решение суда о взыскании с "Норникеля" 146,2 млрд рублей

Заместитель гендиректора компании Максим Полетаев считает, что решение суда не отражает усилий "Норникеля" по минимизации последствий аварии
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Решение суда о взыскании с "Норникеля" 146,2 млрд рублей в качестве компенсации ущерба окружающей среде от разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске не отражает усилий ГМК по минимизации последствий аварии. Об этом сообщил заместитель гендиректора "Русала" (компания является вторым крупнейшим акционером "Норникеля") Максим Полетаев, слова которого передали ТАСС в пресс-службе компании.

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"Мы с уважением относимся к решению суда, но считаем, что наказание не отражает всех предпринятых менеджментом ГМК ["Норникель"] усилий по минимизации последствий аварии. Окончательную позицию сможем сформулировать после изучения мотивировочной части решения суда и обсуждения этого вопроса на совете директоров", - сказал Полетаев.

Ранее Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к Норильско-таймырской энергетической компании (НТЭК, дочернее предприятие "Норникеля") о взыскании более 148 млрд рублей штрафа за ущерб окружающей среде при разливе топлива на норильской ТЭЦ-3. Штраф был снижен до 146 млрд рублей.

В "Норникеле" сообщили, что внимательно изучат постановление суда после получения его полного текста.

Теги
РоссияРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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