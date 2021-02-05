Оператор железнодорожных перевозок по Крыму требует взыскать расходы на проезд льготников

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК), которая в начале прошлого года стала оператором железнодорожных перевозок в пределах Крыма, обратилась в Арбитражный суд республики с иском к департаменту труда и соцзащиты населения администрации Симферополя о взыскании средств на возмещение расходов по предоставлению льготного проезда в 2020 году. Соответствующее определение размещено в картотеке арбитражных дел.

"Принять исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Южная пригородная пассажирская компания" и возбудить производство по делу", - говорится в определении.

Компания исполняет функцию по предоставлению льготного проезда отдельным категориям граждан и оценивает убытки в более чем 4 млн рублей, уточнили в пресс-службе ЮППК. "При этом порученные перевозчику публичные функции относятся к расходным обязательствам муниципальных образований, то есть подлежат возмещению из регионального бюджета Республики Крым. В силу несовершенства регионального законодательства, убытки, понесенные перевозчиком при предоставлении льготного проезда, на протяжении 2020 года не покрываются из бюджета в полном объеме", - сообщила пресс-служба компании.

В пресс-службе администрации Симферополя ТАСС пояснили, что "отказали им обоснованно, это наша позиция". "То, что они обратились в суд, - это их право, и в суде они отстаивают свои интересы. Дальнейшее решение - это компетенция суда", - сказал собеседник агентства.

ЮППК начала работу 1 января 2020 года. В маршрутной сети девять направлений: Симферополь - Феодосия, Соленое Озеро - Евпатория, Керчь - Анапа, Симферополь - Севастополь, Симферополь - Евпатория, Симферополь - Соленое озеро, Джанкой - Керчь, Керчь - Феодосия, Феодосия - Армянск. Менее чем за год ЮППК перевезла более 3 млн пассажиров.