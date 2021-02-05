ЮАР ведет консультации с Россией по поводу вакцины "Спутник V"

ПРЕТОРИЯ, 5 февраля. /ТАСС/. Правительство Южно-Африканской Республики ведет консультации с Россией на предмет возможного использования вакцины "Спутник V" в ЮАР. Об этом заявил в пятницу министр здравоохранения республики Звелини Мкизе.

"Мы установили по поводу "Спутника V" контакты с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи", - сообщил Мкизе в выступлении перед депутатами национального парламента. - Идут консультации, пока никакие документы не подписаны".

По словам министра, на текущий день власти ЮАР имеют контракты на поставку в страну вакцины от коронавируса для 26 млн южноафриканцев. "С группой Johnson & Johnson есть соглашение о 9 млн доз вакцины по цене $10 за каждую, - заявил Мкизе. - Компания Moderna предложила поставить во втором квартале 200 тыс. доз своей вакцины по цене от $30 до $42 за дозу". Правительство ЮАР объявило, что необходимо в самое ближайшее время вакцинировать 40 млн человек для достижения коллективного иммунитета.

Ученые и исследователи ЮАР считают впечатляющими результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины "Спутник V", которые были опубликованы на текущей неделе в журнале The Lancet. Южноафриканские специалисты отнесли вакцину "Спутник V" в группу наиболее эффективных прививок от коронавируса, куда также входят вакцины Pfizer и Moderna.

Журнал The Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. Эффективность препарата составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет - 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации "Спутником V" были обнаружены у 98% добровольцев.