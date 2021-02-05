Лидер ХДС призвал ФРГ не отказываться от "Северного потока - 2" из-за ситуации с Навальным

БЕРЛИН, 5 февраля. /ТАСС/. Новый председатель входящего в правящую в ФРГ коалицию Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет, который является потенциальным преемником Ангелы Меркель на посту канцлера, полагает, что Германии не следует отказываться от реализации проекта "Северный поток - 2" в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. С таким заявлением Лашет выступил в опубликованном в пятницу интервью агентству Reuters .

"В течение 50 лет, даже в напряженный период холодной войны, Германия закупала газ у Советского Союза, а теперь у России. Правительство ФРГ следует верным курсом", - отметил Лашет. При этом он добавил, что при реализации проекта "Северный поток - 2" необходимо учитывать интересы различных участников, включая Украину. "Мы должны гарантировать геополитические интересы Украины и обеспечить поставки энергоносителей через этот проект частного сектора", - сказал он о "Северном потоке - 2".

Против строительства газопровода в ФРГ выступают в партии "зеленых". Тем не менее Лашет не исключает, что существующие разногласия вполне разрешимы. "Я не думаю, что "Северный поток - 2" станет серьезной проблемой на [предстоящих] выборах. Более того, я думаю, что консенсус, например, с "зелеными" возможен", - заключил новый лидер ХДС.

Ранее Лашет уже заявлял, что разделяет позицию правительства Германии относительно реализации проекта, которое считает, что строительство "Северного потока - 2" является инициативой на уровне бизнеса, то есть экономическим проектом. При этом в Берлине настаивают на том, что роль транзитера в будущем должна сохранить Украина. Актуальные политические разногласия с Россией кабмин ФРГ выносит за скобки, а экстерриториальные санкции США отвергает.

Во вторник газета Handelsblatt сообщила, что американские власти впервые сигнализировали о готовности начать диалог о снятии санкций с "Северного потока - 2", но требуют выполнения ряда предварительных условий. В частности, они хотят, чтобы вопрос реализации газопровода был увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию Nord Stream 2 в случае сокращения транзитных поставок через Украину.

О проекте

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. метров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но в декабре 2020 года Nord Stream 2 AG возобновила прокладку трубы, построив 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии.

К настоящему времени из 2 460 км газопровода уложено более 2 300 км, что составляет 94% от общей протяженности трубы. Осталось уложить 120 км в водах Дании и более 28 км - в водах Германии.