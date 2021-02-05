ЕАЭС запустит электронный документооборот в морских портах

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) запустит электронный оборот документов в морских портах, говорится в сообщении Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Евразийский межправительственный совет утвердил Концепцию развития электронного документооборота в морских пунктах пропуска государств ЕАЭС. Документ определяет цели, задачи, этапы и основные направления развития электронного документооборота в морских пунктах пропуска стран евразийской "пятерки". Он включает план мероприятий по развитию электронного документооборота в морских пунктах пропуска государств-членов на первом этапе на 2021-2022 годы", - говорится в сообщении.

В ЕЭК отмечают, что развитие электронного документооборота в морских пунктах пропуска позволит отказаться от использования документов на бумажном носителе, перейти к обмену данными, ускорить и упростить процессы перевозки грузов, пассажиров и их багажа. Это будет способствовать улучшению качества транспортных услуг и услуг в морском порту.

В рамках евразийского межправсовета премьер-министры также утвердили ряд совместных поручений и распоряжений. Всего подписано восемь документов. Среди них - поручение по вопросу совершенствования механизмов применения в ЕАЭС специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. Также премьеры выпустили поручение по вопросу о механизме применения ответных мер на таможенной территории Евразийского экономического союза и поручение об актуализации перечней стран - пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС. Также принято решение об утверждении порядка координации и аналитического обеспечения селекционно-племенной работы в области племенного животноводства.

В Евразийский экономический союз входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, статус государств - наблюдателей имеют Молдавия, Узбекистан и Куба. Казахстан в 2021 году председательствует в органах ЕАЭС, включая межправительственный совет.