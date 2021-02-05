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Международные резервы России за январь сократились почти на $5,1 млрд

На 1 февраля 2021 года они составили почти $590,7 млрд

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 1 февраля 2021 года составили $590,685 млрд, что на 0,85% (или $5,089 млрд) ниже показателя на начало января, сообщил Банк России.

На 1 февраля 2019 года международные резервы РФ находились на уровне $562,3 млрд.

За отчетный месяц валютные резервы сократились на 0,68% - до $453,9 млрд. В то же время стоимость монетарного золота уменьшилась почти на 1,42% и составила $136,785 млрд.

Международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства РФ. Состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

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