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Росрыболовство: объемы перевозки рыбы по Севморпути в 2021 году составят до 50 тыс. тонн

Глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что можно выйти и на показатель в 100 тыс. тонн

АРХАНГЕЛЬСК, 5 февраля. /ТАСС/. Росрыболовство рассчитывает, что в 2021 году объем рыбной продукции, перевезенный по Северному морскому пути (СМП) достигнет 50 тыс. тонн. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков перед заседанием рыбохозяйственного совета Архангельской области.

"Мы на этот год планируем порядка в целом по Северному морскому пути перевезем от 30 до 50 тыс. тонн. Будет несколько рейсов <...> У нас со всеми ведомствами прописан мероприятий, который предусматривает системный подход. Он связан с введением дополнительных мер для субсидирования строительства специального рефрижераторного флота, <...> с созданием площадей при приемке рыбной продукции", - сказал Шестаков.

Он также добавил, что основная масса продукции, которая транспортируется по СМП, это лосось. По его оценке, можно выйти на показатель в 100 тыс. тонн. "Но для этого надо будет постараться организовать эту работу", - уточнил Шестаков.

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