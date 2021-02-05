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Пандемия COVID-19

В ООН рассказали, от чего зависит возрождение туризма в мире

Генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили сообщил, что речь идет о снятии различных ограничений и успехе кампаний вакцинации во всем мире

РАБАТ, 5 февраля. /ТАСС/. Внутренний туризм в странах станет первым шагом к возрождению мирового туризма. Об этом заявил в пятницу в Марракеше генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили, который находится с рабочей поездкой в королевстве.

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"Необходимо стимулировать внутренний туризм в качестве первого шага для возрождения отрасли, учитывая ограничения на поездки, введенные во всем мире", - цитирует его слова информационное агентство Maghreb Arabe Press.

"Восстановление мирового туризма по-прежнему зависит от нескольких факторов, в частности от открытия границ", - продолжил Пололикашвили, добавив, что "на сегодня почти 80% стран закрыли свои границы, введя ограничения различного типа".

"Также восстановление отрасли будет зависеть от снятия различных ограничений и успеха кампаний вакцинации во всем мире", - отметил он. При этом Пололикашвили указал на "необходимость разработки согласованного протокола для людей, которые будут вакцинированы".

Марокко в последние годы является одним из лидеров в области международного туризма среди стран Ближнего Востока и Северной Африки. Однако в результате пандемии коронавируса сектор понес большие потери. Страна лишилась миллиардов долларов, под угрозой банкротства или длительного закрытия оказались некоторые отели, туристические и транспортные компании.

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