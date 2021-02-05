Потребители попросили не предоставлять энергетикам отсрочку на ввод ВИЭ-генерации

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Ассоциация "Сообщество потребителей энергии" (СПЭ), в которую входят более 30 крупнейших предприятий из различных отраслей экономики, выступила с просьбой не предоставлять генерирующим компаниям отсрочку на поставку мощности с объектов генерации, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), на срок до 12 месяцев без начисления штрафов. Об этом говорится в письме директора ассоциации Василия Киселева на имя министра энергетики РФ Николая Шульгинова, с копией которого ознакомился ТАСС.

Ранее Министерство энергетики РФ разработало проект постановления правительства, согласно которому энергетическим компаниям может быть предоставлена нештрафуемая отсрочка на поставку мощности с объектов "зеленой" генерации, ввод которых был намечен на вторую половину 2021 года и был отложен из-за действия ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, на срок не более 12 месяцев.

По мнению ассоциации, отобранные на конкурсах 2017-2018 годов проекты "чистой" генерации должны были начать предоставлять мощность 1 декабря 2021 года. Таким образом, "у поставщиков мощности было достаточно времени, около 3,5-4,5 лет на реализацию проектов строительства объектов ВИЭ, включая время на подготовку и проведение проектно-изыскательских работ, выбор основного и вспомогательного оборудования, материалов, площадки строительства и иную работу", - считают потребители.

В ассоциации напомнили, что порядок действий в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы определяется в договоре о предоставлении мощности (ДПМ, предполагает возврат инвестиций в проект с гарантированной доходностью), который заключается между поставщиком и покупателем мощности. Там добавили, что принятие проекта постановление "содержит риски необоснованного освобождения поставщиков от уплаты штрафов, нарушение срока исполнения обязательств которых произошло по вине самой генерирующей компании и злоупотреблений нормой права недобросовестными участниками энергорынка".

Наконец, проект был разработан с нарушением процедуры подготовки нормативных актов. По подсчетам ассоциации, отказ от начисления штрафов повлечет за собой рост платежей за мощность в размере 500 млн рублей ежемесячно, в то время как Минэнерго не предоставило оценку Минэкономразвития РФ по социально-экономическим воздействиям принятия проекта.

"Прошу учесть позицию ассоциации "Сообщество потребителей энергии" и поручить снять проект с дальнейшего рассмотрения", - подытожил в письме Киселев.