В Мордовии Мантурову презентовали систему подготовки металлургов на предприятии

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Систему подготовки металлургов по корпоративным программам разработали и реализовали на предприятии "ВКМ-Сталь" в Мордовии. За несколько лет специалисты подготовили 50 профессиональных металлургов, сообщила в пятницу пресс-служба главы Мордовии по итогам рабочей поездки министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова на завод.

"Денису Мантурову рассказали о системе подготовки металлургов, в том числе об отборе талантливых ребят на стадии обучения в вузах и последующем многопрофильном обучении по корпоративным программам", - говорится в сообщении.

Как рассказал директор "ВКМ-Стали" Николай Чалов, реализация программы начиналась с подготовки всего двух специалистов. "Начинали с двух профессиональных металлургов несколько лет назад, сегодня же мы с "нуля" подготовили уже 50 специалистов, и еще 10 завершат обучение в этом году", - цитирует пресс-служба Чалова. По его словам, кадровый вопрос решают также поддержанием уровня зарплат. Так, в 2020 году средний заработок на предприятии - около 42 тыс. рублей, "ВКМ-Сталь" входит в десятку республиканских предприятий с наиболее высокой заработной платой.

По данным пресс-службы, в 2020 году предприятие завершило первый этап модернизации литейного производства, ввело в эксплуатацию современную электродуговую сталеплавильную печь емкостью 16 тонн. Это позволило увеличить производственные мощности до 1000 вагонокомплектов в месяц при сохранении минимального уровня брака. Планируется также расширение мощностей по производству мелкого и среднего литья, что создаст около 500 рабочих мест. Выход на проектную мощность запланирован в 2024 году, объем инвестиций - 3,7 млрд рублей.

Завод "ВКМ-Сталь" - один из ведущих металлургических комплексов России, специализирующийся на выпуске литья для железнодорожной, автомобильной и нефтегазовой отраслей, сельского хозяйства. По производству вагонного литья "ВКМ-Сталь" входит в тройку лидеров в России, в 2020 году завод выпустил 48 тыс. тонн товарной продукции, объем производства крупного вагонного литья составил свыше 10 тыс. вагонокомплектов.