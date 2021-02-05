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Банки в РФ стали одними из самых активных пользователей базы данных приставов о должниках

В ФССП сообщили, что в 2020 году число посещений интерактивных ресурсов ведомства выросло вдвое

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российские банки и компании оказались в числе наиболее активных пользователей банка данных судебных приставов о должниках. Об этом ТАСС рассказали в пятницу в пресс-службе ФССП России.

В ведомстве подчеркнули, что интерактивные ресурсы ФССП остаются высоко востребованными, в минувшем году число их посещений выросло вдвое. "Посещаемость сервиса "Банк данных исполнительных производств", размещенного на официальном интернет-сайте ФССП России, возросла на 97,5% в сравнении с 2019 годом и составила более 580 млн посещений, из которых более 440 млн запросов направлено с использованием интерфейса программирования приложений. Данный способ получения информации используется, в основном, юридическими лицами: банками, организациями-взыскателями, иными коммерческими организациями", - сообщили в службе приставов.

В 2020 году мобильное приложение ФССП России было интегрировано на платформу App Gallery, что позволило расширить аудиторию пользователей сервиса. Он содержит информацию об исполнительных производствах в отношении как граждан, так и юридических лиц.

Ранее в ФССП России сообщили, что прошлый год характеризовался увеличением количества поступивших на принудительное исполнение судебных актов. На исполнении приставов находилось 54 млн исполнительных производств, возбужденных на основании судебных решений - на 6 млн больше, чем в 2019 году. 96,5% из них возбуждены на основании документов, выданных судами общей юрисдикции, 3,5 % - из арбитражных судов. В 2020 году было окончено и прекращено порядка 30 млн исполнительных производств, возбужденных на основании судебных актов.

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