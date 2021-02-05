Клишас заявил, что вводить в России институт судебного финансирования пока преждевременно

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Институт судебного финансирования в данный момент вводить в России преждевременно, однако комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству обсуждает этот вопрос, заявил председатель комитета Андрей Клишас.

"На данном этапе говорить о введении в России института судебного финансирования и внесении изменений в действующее законодательство пока преждевременно", - сказал Клишас, которого цитирует пресс-служба Совфеда.

"Профильным комитетом СФ было принято решение, в соответствии с которым определяется круг экспертов для дальнейшего предметного обсуждения необходимости введения в России института судебного финансирования, по итогам которого комитет сформирует свою итоговую позицию относительно возможности реализации данного вопроса", - добавил сенатор.

По его словам, данный институт весьма широко закрепился за рубежом, особенно сильное развитие он получил в США, Англии и Германии. "С каждым годом его популярность растет. В своей работе мы часто рассматриваем возможности использования успешного зарубежного опыта, того или иного правового механизма, который способствует обеспечению дополнительных гарантий реализации прав для наших граждан. При этом подобные вопросы нельзя рассматривать в отрыве от особенностей российского правопорядка, в частности, от основ, принципов и практики российского судопроизводства", - сказал Клишас.

Ранее "Российская газета" сообщила, что в Совете Федерации изучают предложение экспертов законодательно закрепить новый вид кредитов - ссуду на судебные расходы, при которых заемщику не придется платить проценты и возвращать деньги.