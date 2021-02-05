Минсельхоз расширил перечень льготных кредитов для аграриев

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российские аграрии с 2021 года смогут получить льготные кредиты на цифровизацию хозяйств и автоматизацию агропредприятий, говорится в сообщении Минсельхоза.

"В 2021 году расширен перечень направлений целевого использования льготных кредитов, которые теперь можно направлять в том числе на внедрение цифровых технологий и автоматизацию агропредприятий", - отмечается в сообщении.

Так, аграрии смогут воспользоваться льготными краткосрочными кредитами, выдаваемыми на срок до одного года, для информатизации и цифровизации сельхозпроизводства и переработки своей продукции, а также обслуживания техники и оборудования, применяемых в этой области. В частности, производители молочной продукции получили возможность направлять кредитные средства на приобретение и нанесение маркировки, сопровождение и техническую поддержку аппаратно-программного обеспечения маркировки средствами идентификации отдельных видов молочной продукции.

Как отметили в Минсельхозе, также расширен перечень направлений целевого использования льготных инвестиционных кредитов. Кредитные средства, выдаваемые на срок от двух до пяти лет, могут быть направлены на приобретение и дооснащение парка сельхозтехники системами автоматического вождения, точечного внесения материалов, картирования урожайности, точного земледелия или оборудованием для сбора и передачи данных.

Также можно купить спецоборудование для точного земледелия. Кроме того, льготные инвестиционные кредиты аграрии могут направлять на приобретение оборудования для нанесения и считывания средств идентификации, внедрение аппаратного обеспечения и программных продуктов для маркировки отдельных видов молочной продукции.